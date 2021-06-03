В ВКС РФ озвучили программу проведения праздника в честь военно-транспортной авиации

Москва, 3 июня. Празднование в честь 90-летия военно-транспортной авиации (ВТА) России состоится 4 июня в парке «Патриот», заявили в пресс-службе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Мероприятие будет проходить с 10:00 на Соборной площади в подмосковном парке. Запланирована обширная программа, в которой примет участие пилотажная группа «Русские витязи». Летчики продемонстрируют фигуры высшего пилотажа с новыми формами построения в воздушном пространстве.

Также должен состояться концерт, в котором будут участвовать рота почетного караула Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, подразделения Воздушно-десантных войск, а также ансамблей песни и пляски командований ВТА и ВДВ РФ.

Ранее сообщалось, что летчики ВКС России получат дополнительную нагрузку во время летнего периода обучения. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о повышении интенсивности полетов.