Портал «Боевое братство» стал новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 3 июня. Медиагруппа «Патриот» и интернет-портал «Боевое братство» объявили о начале сотрудничества. Новость об этом сообщил глава Медиагруппы Николай Столярчук.

Московский портал долгое время ведет работу по защите сетевого, информационного, правового и культурного суверенитета России и наполняет блогосферу патриотическим контентом. «Нашим новым партнером выступил интернет-портал «Боевое братство» Москвы. Нет сомнений в том, что наше сотрудничество будет способствовать развитию и укреплению страны», — сообщается на официальном сайте Медиагруппы «Патриот».

Обмен материалами между информационными партнерами будет осуществляться на постоянной основе. Вместе они планируют проводить совместную поддержку главных патриотических событий и акций. Главред «Боевого братства» в своем обращении подчеркнул, что благодаря совместной работе удастся сделать намного больше для блага страны.

«Вместе с Медиагруппой «Патриот» мы станем еще сильнее и, безусловно, сможем сделать гораздо больше во благо нашей Родины», — поделился главный редактор ресурса Вячеслав Калинин.

Во время пресс-конференции глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук рассказал, как работают уникальные региональные партнеры, сообщает ФАН в эксклюзивном материале.