В Белоруссии обнародовали видеодоказательства участия Протасевича в войне в Донбассе

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03 июня 15:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
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Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
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14:52
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Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
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Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
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В Белоруссии обнародовали видеодоказательства участия Протасевича в войне в Донбассе

Общество
В Белоруссии обнародовали видеодоказательства участия Протасевича в войне в Донбассе
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 3 июня. Сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, вопреки его утверждениям, прибыл в Донбасс далеко не ради журналистской деятельности, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Представленный на YouTube-канале ОНТ фильм демонстрирует доказательства участия Протасевича в донбасском конфликте в составе националистического батальона «Азов», который прославился множеством преступлений против жителей региона. На фото, которые нашли авторы картины, Протасевич запечатлен в военной форме у боевой техники.

Хотя сам Протасевич ранее утверждал, что был в Донбассе исключительно в качестве журналиста, факты говорят об ином. Телеканал приводит цитату Протасевича, сказанную им в одном из старых интервью. Тот заявлял, что решение о приезде в Донбасс принимал «взвешенно».

«Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне, я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию», — гласит цитата, которую приписывают именно Протасевичу.

Ранее стало известно, что задержанного в Минске Протасевича мог «подставить» человек, который работал с ним над Telegram-каналом Nexta, признанным в Белоруссии экстремистским. Прежде между коллегами возник конфликт.

Как сообщает сайт RT, журналистом уже заинтересовались в ЛНР. Правоохранительные органы республики обвиняют Протасевича в тяжких преступлениях против населения Донбасса

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Все новости / Общество / В Белоруссии обнародовали видеодоказательства участия Протасевича в войне в Донбассе
белоруссия донбасс протасевич
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