В Белоруссии обнародовали видеодоказательства участия Протасевича в войне в Донбассе

Минск, 3 июня. Сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, вопреки его утверждениям, прибыл в Донбасс далеко не ради журналистской деятельности, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Представленный на YouTube-канале ОНТ фильм демонстрирует доказательства участия Протасевича в донбасском конфликте в составе националистического батальона «Азов», который прославился множеством преступлений против жителей региона. На фото, которые нашли авторы картины, Протасевич запечатлен в военной форме у боевой техники.

Хотя сам Протасевич ранее утверждал, что был в Донбассе исключительно в качестве журналиста, факты говорят об ином. Телеканал приводит цитату Протасевича, сказанную им в одном из старых интервью. Тот заявлял, что решение о приезде в Донбасс принимал «взвешенно».

«Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне, я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию», — гласит цитата, которую приписывают именно Протасевичу.

Ранее стало известно, что задержанного в Минске Протасевича мог «подставить» человек, который работал с ним над Telegram-каналом Nexta, признанным в Белоруссии экстремистским. Прежде между коллегами возник конфликт.

Как сообщает сайт RT, журналистом уже заинтересовались в ЛНР. Правоохранительные органы республики обвиняют Протасевича в тяжких преступлениях против населения Донбасса