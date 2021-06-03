Гармашова объяснила связь модельного бизнеса и дефицита производства одежды в России

Санкт-Петербург, 3 июня. Россия не располагает крупными мощностями в сфере производства одежды, считает директор школы и агентства ABC MODUS Вера Гармашова.

Директор агентства ABC MODUS выступила на брифинге Медиагруппы «Патриот». Гармашова рассказала слушателям, каким образом шел отбор хостес на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Также у спикера поинтересовались, нужна ли государственная программа для развития модельного бизнеса. Она одобрила идею, однако указала на проблемы в этой отрасли.

«Модельного бизнеса в России нет, потому что нет производства. В Китае, Стамбуле. Турки очень интересные, хитрые, у них все производство сейчас», — отметила Вера Гармашова.

instagram.com / @vyudashkin

Эта проблема порождает невостребованность модельного бизнеса в РФ. Вся отрасль построена на отечественных девушках. Моделями также часто становятся представительницы Украины и Белоруссии. Однако они вынуждены уезжать за границу из-за отсутствия работы внутри государства.

«Модель нужна для рекламы вещей, нет производства и нет заказов. Все дизайнеры пытаются все сами отшить, платье стоит 8–16 тысяч, почему наши дизайнеры остаются на таком уровне?» — поинтересовалась Гармашова.

Ранее директор школы и агентства рассказала о работе моделей plus-size. По словам специалиста, такой формат пока что не имеет популярности в России.