Гармашова объяснила связь модельного бизнеса и дефицита производства одежды в России

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03 июня 15:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
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Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
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14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
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Гармашова объяснила связь модельного бизнеса и дефицита производства одежды в России

  /   Обновлено: 03 июня 2021 15:03
Общество
Гармашова объяснила связь модельного бизнеса и дефицита производства одежды в России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 июня. Россия не располагает крупными мощностями в сфере производства одежды, считает директор школы и агентства ABC MODUS Вера Гармашова.

Директор агентства ABC MODUS выступила на брифинге Медиагруппы «Патриот». Гармашова рассказала слушателям, каким образом шел отбор хостес на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Также у спикера поинтересовались, нужна ли государственная программа для развития модельного бизнеса. Она одобрила идею, однако указала на проблемы в этой отрасли.

«Модельного бизнеса в России нет, потому что нет производства. В Китае, Стамбуле. Турки очень интересные, хитрые, у них все производство сейчас», — отметила Вера Гармашова.

Гармашова объяснила связь модельного бизнеса и дефицита производства одежды в России
instagram.com  / @vyudashkin

Эта проблема порождает невостребованность модельного бизнеса в РФ. Вся отрасль построена на отечественных девушках. Моделями также часто становятся представительницы Украины и Белоруссии. Однако они вынуждены уезжать за границу из-за отсутствия работы внутри государства.

«Модель нужна для рекламы вещей, нет производства и нет заказов. Все дизайнеры пытаются все сами отшить, платье стоит 8–16 тысяч, почему наши дизайнеры остаются на таком уровне?» — поинтересовалась Гармашова.

Ранее директор школы и агентства рассказала о работе моделей plus-size. По словам специалиста, такой формат пока что не имеет популярности в России.

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одежда модели гармашова
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