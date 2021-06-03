МО РФ отправило руководству НАТО приглашение на конференцию по безопасности

Москва, 3 июня. Руководство НАТО получило приглашение на конференцию по безопасности в Москве, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Мероприятие будет проходить с 22 по 24 июня. Московская конференция изначально задумывалась как площадка открытого типа. Участники могут в рамках встречи провести честный, откровенный и профессиональный диалог по интересующим темам.

На форуме традиционно предоставляется слово не только партнерам Москвы, но и оппонентам, подчеркнул он в эфире телеканала RT. Приглашения были отправлены министрам обороны 119 государств из всех регионов мира: Европы, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона.

«А приезжать на конференцию или нет — право остается за каждой конкретной страной, за каждым конкретным участником», — уточнил Фомин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил о недружественных намерениях Североатлантического альянса в отношении РФ. Москва готова пойти на диалог с Брюсселем, но переговоры должны начинаться на уровне военных ведомств.