Песков не стал комментировать обращение американца Пола Уилана к Путину

Москва, 3 июня. Кремль отказался комментировать обращения американца Пола Уилана, которые, по его словам, он направлял президенту РФ Владимиру Путину.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль не комментирует обращения к президенту.

«Существует определенная процедура помилования, связанная с решением сначала местных, региональных, центральных комиссий, потом уже это все выносится на главу государства», — сказал Песков представителям СМИ.

На этой неделе стало известно, что приговоренный к 16 годам колонии за шпионаж против РФ американец Уилан писал Путину и просил его помиловать.

Ранее Песков заявил, что ситуация с кражей у ветерана Василия Пронина, сидевшего с Владимиром Путиным на параде Победы, является чудовищной.