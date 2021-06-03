Анфиса Чехова упала в обморок на дне рождения Королевой

Москва, 3 июня. Ведущая Анфиса Чехова почувствовала себя плохо на дне рождения певицы Наташи Королевой. Артистка упала в обморок, о чем подробно рассказала в эфире шоу «Алена, блин!» на YouTube.

Звезда ТВ заявила о проблемах со здоровьем, которые появились у нее после резкого похудения. Чехова за два месяца сбросила 25-30 килограммов, и этот вес ей нужно было удерживать.

Знаменитость была на дне рождения у Королевой, когда ей стало плохо. Она выпила на торжестве только два бокала вина и покурила кальян.

«Я сидела с бокалом и стала падать. В хорошем ресторане я отъехала. Потом очухиваюсь на диване — вокруг меня все бегают, меня колбасит. Александр Ревва с женой проходят мимо, а жена говорит: «Саш, я же просила тебя, не пой! Видишь, что с Анфисой сотворил!» Им было весело, а я думала, что умираю», — сказала Чехова в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Звезда откровенно рассказала, что таблетки, которые она принимала, сильно ударили по ее здоровью, пишет «Вечерняя Москва».

Анфиса Чехова недавно перебралась жить в Соединенные Штаты. Решение о переезде она приняла после своего отдыха в Майами.