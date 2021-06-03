Путин примет участие в мероприятиях ПМЭФ в гибридном формате

Москва, 3 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу будет очно присутствовать на пленарной сессии, после чего различные мероприятия продолжатся в гибридном формате.

Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал участие российского лидера в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Формат проведения форума комбинированный. В пятницу президент будет очно присутствовать на пленарной сессии», — отметил представитель Кремля.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что президент РФ уже сегодня будет работать на полях ПМЭФ. Однако пока в формате видеоконференции.

Также он добавил, что Путин примет участие в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ. По словам Пескова, российский лидер поучаствует дистанционно.