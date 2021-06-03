Песков оценил слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах

Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова о якобы возможности манипуляций на выборах.

По словам представителя Кремля, подобная риторика является оскорбительной. Заявления главы политика слишком серьезны, чтобы быть голословными, подчеркнул Песков.

«Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь заявил об отсутствии решения, которое позволило бы президенту РФ Владимиру Путину возглавить список «Единой России» на думских выборах. Представитель Кремля прокомментировал информацию, которая появилась в Telegram.