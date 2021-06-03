В Кремле назвали чудовищной ситуацию с хищением денег у 96-летнего ветерана

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03 июня 15:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:02
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
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В Кремле назвали чудовищной ситуацию с хищением денег у 96-летнего ветерана

Происшествия
В Кремле назвали чудовищной ситуацию с хищением денег у 96-летнего ветерана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 июня. Ситуация с кражей у ветерана Василия Пронина, сидевшего с Владимиром Путиным на параде Победы, «чудовищна», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны похитили 400 тыс. рублей. Аферист позвонил на домашний телефон фронтовика и представился сотрудником полиции. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета деньги и передать их третьему лицу.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку информации о краже денег у ветерана, сообщало Федеральное агентство новостей. О результатах доследственных мероприятий он поручил доложить московскому управлению ведомства.

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песков кремль ветеран
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