В Кремле назвали чудовищной ситуацию с хищением денег у 96-летнего ветерана

Москва, 3 июня. Ситуация с кражей у ветерана Василия Пронина, сидевшего с Владимиром Путиным на параде Победы, «чудовищна», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны похитили 400 тыс. рублей. Аферист позвонил на домашний телефон фронтовика и представился сотрудником полиции. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета деньги и передать их третьему лицу.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку информации о краже денег у ветерана, сообщало Федеральное агентство новостей. О результатах доследственных мероприятий он поручил доложить московскому управлению ведомства.