Скончалась американская актриса Арлин Голонка

Лос-Анджелес, 3 июня. Американская актриса кино и ТВ Арлин Голонка умерла 31 мая в богадельне в Западном Голливуде в возрасте 85 лет.

О кончине голливудской звезды сообщила ее племянница Стефани Мортон-Миллтэйн. У Голонки была болезнь Альцгеймера. Именно осложнения от недуга стали причиной смерти Арлин.

Арлин Леанор Голонка родилась в 1936 году в Чикаго в семье выходцев из Польши. Впервые на экране она появилась в 1950-х годах. Актриса снялась почти в 120 фильмах и сериалах. Наиболее известные ее роли были в картинах «Обнаженный город», «Напряги извилины», «Король Квинса», «Вздерни их повыше», «Остров фантазий», «Лодка любви», «Она написала убийство».

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