Частота полетов «Аэрофлота» из Москвы в Минск вырастет до десяти в неделю

Москва, 3 июня. «Аэрофлот» увеличит количество перелетов, совершаемых из Москвы в Минск, до десяти в неделю. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Частота рейсов ранее составляла пять в неделю. Однако авиаперевозчик обратился с дополнительной заявкой в штаб. С этой недели «Аэрофлот» получит возможность осуществлять большее число полетов по направлению из Москвы в Минск.

Авиакомпания ранее открыла международный хаб в аэропорту Красноярска. К лету следующего года планируется запустить авиарейсы в Китай.