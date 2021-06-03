Путин примет участие в церемонии подписания инвестпроектов в ходе ПМЭФ

Москва, 3 июня. Президент РФ Владимир Путин в четверг поучаствует в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер поучаствует в мероприятии дистанционно, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Он уточнил, что в режиме видеоконференции он примет участие в церемонии подписания инвестиционных проектов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня в 14:00. Об этом ранее сообщили в Кремле.