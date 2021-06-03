В Кремле заявили о возвращении российских техспециалистов по С-400 из Турции

Москва, 3 июня. Российские технические специалисты, сопровождающие контракт по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400, возвращаются в РФ, заявили в Кремле.

Недавно появились сообщения, что Анкара намерена отправить российских специалистов по ЗРС С-400 обратно в Россию из-за соответствующего требования Вашингтона. Однако позже в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ опровергли такую информацию. Стало известно, что россияне вернутся из Турции согласно установленному ранее графику.

Также недавно в турецком министерстве иностранных дел заявили, что требования о прекращении эксплуатации российских ЗРС С-400 являются недопустимыми. Анкара не намерена воплощать в жизнь такие просьбы других стран.