Общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками

Сегодня так называемая белорусская оппозиция напоминает пауков в банке, которые готовы съесть друг друга за финансовые потоки. Об этом в интервью ФАН заявил член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич предположил, что его арест может быть связан с личным конфликтом с одним из его соратников. Он уточнил, что сообщил о своем вылете из Афин за 40 минут до взлета в рабочем чате, к которому имел доступ и этот человек.

«У меня был личный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный», — заявил Протасевич в ходе допроса, видеофрагмент которого был продемонстрирован в фильме «Рейс «Афины — Вильнюс». Разбор полета», показанном в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Он также сообщил, что, попав в СИЗО, не получал никакой информации и подумал, что его подставили. Задержанный выразил уверенность в том, что у человека, который мог спровоцировать инцидент, были связи с киберпартизанами, которые ранее занимались массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии.

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Авторы фильма утверждают, что сообщения о задержании Протасевича в аэропорту Минска появились еще в то время, когда он спокойно проходил пограничный контроль и досмотр. Публикацию о задержании Протасевича первым сделал в социальных сетях советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.

«С Франаком Вячоркой были хорошие отношения. Я снимал визит Светланы Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался, и он сказал: «Нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», — сказал Протасевич.

Член совета при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей также предположил, что Романа Протасевича могли подставить его же соратники.

«Здесь может разыгрываться очень хитрая комбинация. Версия, которую озвучивает Протасевич, тоже имеет место. Мне кажется, что в данной ситуации присутствует какая-то третья сила. Может быть, это кто-то из сторонников оппозиционной элиты Белоруссии такую комбинацию реализовал, убив из одного ружья нескольких зайцев. То есть налицо очередное бешеное давление на Белоруссию. В эту же историю пытаются втянуть и Россию с «Северным потоком — 2», который уже фактически достроен. Очень многим российская газовая труба как кость в горле», — указал собеседник ФАН.

vk.com / nikolaevich78

Кроме того, общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками. По его словам, все дело в финансовых потоках, которые в последнее время значительно сократились, поскольку деятельность так называемых белорусских революционеров фактически сошла на нет.

«Напомню, что подобную схему задержания ранее озвучивал украинский пропагандист Дмитрий Гордон. По такой же схеме отработали и Протасевича. То, что белорусские оппозиционеры начали жрать друг друга как пауки в банке, в том числе и за финансовые потоки, — неоспоримый факт. Я думаю, что в обозримом будущем мы все узнаем о том, что же на самом деле произошло, кто подставил Протасевича», — подытожил Герман Владимиров.

Признание Романа Протасевича в том, что его «подставили», навело белорусского политолога Алексея Дзерманта на мысль о провокации Запада в инциденте с самолетом Ryanair. Инцидент с самолетом и арест одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA имеют международную подоплеку, считает политолог.