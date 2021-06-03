Общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками

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03 июня 19:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
19:06
Общество
Юных жителей Марий Эл приглашают на кастинг фильма о богатыре
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Общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками

Политика
Общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Сегодня так называемая белорусская оппозиция напоминает пауков в банке, которые готовы съесть друг друга за финансовые потоки. Об этом в интервью ФАН заявил член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич предположил, что его арест может быть связан с личным конфликтом с одним из его соратников. Он уточнил, что сообщил о своем вылете из Афин за 40 минут до взлета в рабочем чате, к которому имел доступ и этот человек.

«У меня был личный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный», — заявил Протасевич в ходе допроса, видеофрагмент которого был продемонстрирован в фильме «Рейс «Афины — Вильнюс». Разбор полета», показанном в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Он также сообщил, что, попав в СИЗО, не получал никакой информации и подумал, что его подставили. Задержанный выразил уверенность в том, что у человека, который мог спровоцировать инцидент, были связи с киберпартизанами, которые ранее занимались массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии.

Общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками
Global Look Press  / facebook.com / pr0tez

Авторы фильма утверждают, что сообщения о задержании Протасевича в аэропорту Минска появились еще в то время, когда он спокойно проходил пограничный контроль и досмотр. Публикацию о задержании Протасевича первым сделал в социальных сетях советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.

«С Франаком Вячоркой были хорошие отношения. Я снимал визит Светланы Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался, и он сказал: «Нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», — сказал Протасевич.

Член совета при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей также предположил, что Романа Протасевича могли подставить его же соратники.

«Здесь может разыгрываться очень хитрая комбинация. Версия, которую озвучивает Протасевич, тоже имеет место. Мне кажется, что в данной ситуации присутствует какая-то третья сила. Может быть, это кто-то из сторонников оппозиционной элиты Белоруссии такую комбинацию реализовал, убив из одного ружья нескольких зайцев. То есть налицо очередное бешеное давление на Белоруссию. В эту же историю пытаются втянуть и Россию с «Северным потоком — 2», который уже фактически достроен. Очень многим российская газовая труба как кость в горле», — указал собеседник ФАН.

Общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками
vk.com  / nikolaevich78

Кроме того, общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками. По его словам, все дело в финансовых потоках, которые в последнее время значительно сократились, поскольку деятельность так называемых белорусских революционеров фактически сошла на нет.

«Напомню, что подобную схему задержания ранее озвучивал украинский пропагандист Дмитрий Гордон. По такой же схеме отработали и Протасевича. То, что белорусские оппозиционеры начали жрать друг друга как пауки в банке, в том числе и за финансовые потоки, — неоспоримый факт. Я думаю, что в обозримом будущем мы все узнаем о том, что же на самом деле произошло, кто подставил Протасевича», — подытожил Герман Владимиров.

Признание Романа Протасевича в том, что его «подставили», навело белорусского политолога Алексея Дзерманта на мысль о провокации Запада в инциденте с самолетом Ryanair. Инцидент с самолетом и арест одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA имеют международную подоплеку, считает политолог.

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Все новости / Политика / Общественник сравнил оппозицию Белоруссии с пожирающими друг друга пауками
белоруссия владимиров протасевич
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