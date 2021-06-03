Фантаст Лукьяненко и адвокат Ольшанский потребовали вписать электросамокатчиков в ПДД

Движение на электросамокатах в городах России должно быть четко регламентировано, тогда и случаи травматизма на тротуарах уменьшатся. Об этом в интервью ФАН заявили писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и адвокат Леонид Ольшанский.

Следственный комитет Санкт-Петербурга в рамках расследования уголовного дела совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводит обыски в каршеринговых организациях «WHOOSH», «MOLNIA», «BOLT», «SCOOBEE», «RED WHEELS». Оперативники пытаются установить личность мужчины, который 2 июня на электросамокате в Невском районе северной столицы совершил наезд на ребенка. Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована.

В тот же день в аналогичной ситуации пострадал четырехлетний мальчик. Еще один ребенок получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в Колпино 1 июня.

Prt Scr youtube.com /

«Посвятил несущимся по тротуару эпизод в романе»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, создавший вселенную «Дозоров», рассказал ФАН, как на днях в парке от пренебрегшего правилами безопасности роллера пострадали близкие ему люди.

«Неделю назад, в Ботаническом саду, некий несущийся роллер едва не сбил мою маленькую дочь с ее подружкой. Пострадала няня — перелом руки. Могла погибнуть наша собака. Об этом я написал в Facebook. Женщине наложили гипс», — уточнил писатель.

Лукьяненко заметил, что в России давно пора упорядочить движение на электросамокатах, скутерах, роликах и прочих скоростных средствах передвижения. По мнению фантаста, они представляют опасность и нередко становятся причиной опасных ДТП.

«По большому числу откликов на мое сообщение в соцсети я понял, что проблема волнует многих. Очень хорошо, что правоохранительные органы всерьез занялись этим. Вопрос должен быть урегулирован на уровне закона», — отметил собеседник ФАН.

Он добавил, что няня его дочери сейчас чувствует себя относительно нормально: перелом заживает. Йорк, к счастью, физически не пострадал и оправился от испуга.

Писатель уточнил, что в качестве «мести летающим» в пешеходной зоне гражданам он уже вывел в своем новом произведении «Три дня Индиго» эпизод, в котором главный герой пинает «тридцатилетнего балбеса в наушниках, несущегося по тротуару на роликах», а «балбес» улетает по дуге в кусты.

«По тротуарам должны ходить пешеходы. Транспортное средство на высокой скорости может травмировать взрослого, а ребенок, попавший под электросамокат, может получить увечья и даже погибнуть», — подчеркнул автор «Дозоров».

Лукьяненко высказал мнение о том, что необходимо прописать правила движения для управляющих средствами индивидуальной мобильности, определить места, где они могут ездить, максимальную скорость, дать ответы на прочие важные вопросы. Писатель отметил: точно такие же правила существуют для автолюбителей и мотоциклистов, без них невозможно представить жизнь.

.

instagram.com / пресс-служба администрации Анапы

«Маневры должны регламентироваться»

Адвокат, вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский пошагово представил ФАН свой план наведения порядка с самокатчиками.

«В рамках возбужденного уголовного дела действия правоохранных служб абсолютно правильны. Они должны проверить всю имеющуюся информацию, установить факты, собрать необходимые доказательства, найти и наказать правонарушителей, из-за которых пострадали дети», — отозвался он о действиях СК в Санкт-Петербурге.

По мнению члена экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, электросамокатов на улицах и парках российских городов стало слишком много. Как следствие, в СМИ все чаще появляются сообщения о трагедиях, связанных с наездами на пешеходов по всей стране. Ольшанский считает, что в законодательство России обязательно должны быть внесены поправки.

«Они носятся с большой скоростью — это позволяют технические характеристики устройств. Очевидно, что электросамокатчики не являются пешеходами. Маневры подобных средств передвижения должны регламентироваться правилами», — заявил адвокат.

Первым шагом в наведении порядка со средствами индивидуальной мобильности, как считает правозащитник, должен стать запрет ездить на них по тротуарам. Все электровелосипеды и электросамокаты должны двигаться по проезжей части. После того, как опасные механические приспособления уберут из пешеходной зоны, травмирование людей в результате наездов снизится на 90%, убежден Ольшанский.

«Должны быть введены наказания за управление перечисленными средствами в пьяном виде, невыполнение ими правил дорожного движения. В Кодекс об административных правонарушениях и Правила дорожного движения необходимо внести корректировки», — добавил вице-председатель Движения автомобилистов.

В зависимости от технических характеристик этим приспособлениям для передвижения в обязательном порядке должны выдаваться номера, чтобы при необходимости идентифицировать нарушителей, предложил правозащитник.

«Следующим шагом станет обязательное наличие прав на управление электросамокатом или любым другим приспособлением, являющимся источником потенциальной опасности для окружающих», — заключил адвокат.

В данном случае автолюбители, имеющие водительские права, возможно, получат разрешение управлять мобильными средствами передвижения автоматически. Остальным же придется пройти курсы, аналогичные учебе в автошколе.