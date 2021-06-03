Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020

Санкт-Петербург, 3 июня. Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков вошел в топ-5 самых возрастных игроков предстоящего чемпионата Европы.

Юрий Жирков занял пятое место в списке самых возрастных футболистов 16-го чемпионата Европы по футболу, сообщает Mr. Numbers. В топ-5 вошли вошли голкиперы Мартен Стекеленбург и Крейг Гордон, защитник Пепе, а также форвард Горан Пандев. Защитник «Зенита» попал в заявку сборной России на третий чемпионат Европы. 37-летний игрок участвовал в континентальных первенствах 2008 и 2012 года.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут возглавляющая рейтинг ФИФА команда Бельгии, а также сборные Финляндии и Дании.

Ранее Черышев и Фернандес вернулись в общую группу сборной России. Оба игрока приняли участие в тренировочном занятии, которое прошло на базе в Новогорске.