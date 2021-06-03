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03 июня 13:37
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новостей
13:36
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:35
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:35
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Политолог Дзермант обвинил Запад в провокации с самолетом Ryanair
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Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
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Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020

Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Санкт-Петербург, 3 июня. Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков вошел в топ-5 самых возрастных игроков предстоящего чемпионата Европы.

Юрий Жирков занял пятое место в списке самых возрастных футболистов 16-го чемпионата Европы по футболу, сообщает Mr. Numbers. В топ-5 вошли вошли голкиперы Мартен Стекеленбург и Крейг Гордон, защитник Пепе, а также форвард Горан Пандев. Защитник «Зенита» попал в заявку сборной России на третий чемпионат Европы. 37-летний игрок участвовал в континентальных первенствах 2008 и 2012 года.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут возглавляющая рейтинг ФИФА команда Бельгии, а также сборные Финляндии и Дании.

Ранее Черышев и Фернандес вернулись в общую группу сборной России. Оба игрока приняли участие в тренировочном занятии, которое прошло на базе в Новогорске.

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футбол жирков сборная россии евро-2020
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