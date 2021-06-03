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03 июня 13:37
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новостей
13:36
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:35
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:35
Политика
Политолог Дзермант обвинил Запад в провокации с самолетом Ryanair
13:33
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
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13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
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Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве

Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
instagram.com  /  @asgasparyan

Москва, 3 июня. Политический обозреватель Армен Гаспарян объяснил для чего в Белом доме подстраивают встречу президентов РФ и США.

Политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью порталу «Украина.ру» объяснил, почему попытки США прогнуть Россию под свою систему не увенчаются успехом.

Эксперт предполагает, что Вашингтон, возможно рассчитывает на встречу, подобную той, что произошла в 1986 году между 40-м президентом США Рональдом Рейганом и, на тот момент, генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Напомним, после того разговора на саммите в Рейкьявике началась перестройка, приведшая к развалу СССР.

«Некоторые комментаторы CNN, когда проводят параллели, у меня возникает ощущение, что ждут именно такой медленной капитуляции. Но ее же не будет, потому что урок-то извлекли из прошлого», — пояснил Гаспарян.

Предстоящая встреча лидеров двух стран состоится 16 июня в Женеве. Поговорить будет о чем. Не секрет, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас переживают далеко не самые лучшие времена. Но, как отмечают эксперты, Владимир Путин и Джо Байден имеют все шансы договориться.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва надежд по поводу перезагрузки отношений США и РФ не тешит, но при этом осознает важность предстоящей встречи.

Ранее экономические аналитики рассказали, как предстоящая встреча глав государств повлияет на курс рубля.

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Все новости / Политика / Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
путин байден встреча саммит
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