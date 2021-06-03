Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве

Москва, 3 июня. Политический обозреватель Армен Гаспарян объяснил для чего в Белом доме подстраивают встречу президентов РФ и США.

Политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью порталу «Украина.ру» объяснил, почему попытки США прогнуть Россию под свою систему не увенчаются успехом.

Эксперт предполагает, что Вашингтон, возможно рассчитывает на встречу, подобную той, что произошла в 1986 году между 40-м президентом США Рональдом Рейганом и, на тот момент, генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Напомним, после того разговора на саммите в Рейкьявике началась перестройка, приведшая к развалу СССР.

«Некоторые комментаторы CNN, когда проводят параллели, у меня возникает ощущение, что ждут именно такой медленной капитуляции. Но ее же не будет, потому что урок-то извлекли из прошлого», — пояснил Гаспарян.

Предстоящая встреча лидеров двух стран состоится 16 июня в Женеве. Поговорить будет о чем. Не секрет, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас переживают далеко не самые лучшие времена. Но, как отмечают эксперты, Владимир Путин и Джо Байден имеют все шансы договориться.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва надежд по поводу перезагрузки отношений США и РФ не тешит, но при этом осознает важность предстоящей встречи.

Ранее экономические аналитики рассказали, как предстоящая встреча глав государств повлияет на курс рубля.