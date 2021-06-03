Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва

Берн, 3 июня. Специалисты из Швейцарии разогнали частицы свинца до 99,9% скорости света и превратили его в плазму. Физики заявили, что до Большого взрыва материя пребывала в таком состоянии.

Эксперты считают, что первые моменты существования Вселенной энергия находилась в виде плазмы. Они рассказали, что она имеет меньшее сопротивление потоку, чем отличается от известных науке материалов. Позже она трансформировалась в другие материи, когда расползлась и успела остыть.

Ученые объяснили, что первыми во Вселенной появились кварки, элементарная частица и глюоны. Затем они преобразовались в простейшие субатомные частицы — нейтроны.

Ранее сообщалось, что ученый объяснил, зачем человечеству нужно изучать космос. Он предположил, что с астероидов можно добывать воду и прочие ресурсы.