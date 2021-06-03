Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией

Луганск, 3 июня. Представители Генпрокуратуры Луганской Народной Республики хотят обратиться в Верховный суд ЛНР с исковым заявлением о признании ВСУ террористической организацией.

Кроме этого, официальный представитель ведомства республики Инна Семенова уточнила, что в список запрещенных организаций собираются добавить и Главное управление разведки минобороны Украины.

"В настоящий момент генеральным прокурором ЛНР решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в Верховный суд ЛНР о признании СБУ и Главного управления разведки минобороны Украины террористическими организациями", — заявила официальный представитель генпрокуратуры республики.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщали, что бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе. Украинские военные заложили 11 противотанковых мин ТМ-62 в районе населенного пункта на территории Луганской Народной Республики.