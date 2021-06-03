Турция упростила правила въезда в республику для россиян

Анкара, 3 июня. Правительство Турции с 1 июня упростило правила въезда для туристов из РФ. Об этом в четверг рассказали в авиакомпании Turkish Airlines.

Теперь россиянам с прививкой не нужно показывать справку об отсутствии коронавируса по результатам ПЦР-тестирования, говорится в сообщении компании. Также непривитым путешественникам из России можно посещать Турцию со справкой об экспресс-тесте на антигены.

Система «все включено» в турецких отелях может не вернуться к прежней схеме после пандемии. Как сообщалось ранее, об этом рассказал мэр Бодрума Ахмет Арас.