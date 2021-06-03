Новый лоукостер может появиться в России

Санкт-Петербург, 3 июня. Новый лоукостер может появиться в средней полосе России, рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

На сегодняшний день в стране функционирует только один лоукостер — «Победа». Об этом глава ведомства рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок», — подчеркнул Савельев.

По его словам, такой формат во время пандемии работает очень хорошо. Еще один лоукостер поможет повысить мобильность населения и существенно удешевит перевозки, заключил министр.

Ранее на ПМЭФ состоялось обсуждение экономических тенденций после пандемии коронавируса. Эксперты сравнили положение мировой экономики с 2009 годом, когда страны столкнулись с последствиями глобального финансового кризиса.