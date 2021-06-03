Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией

Луганск, 3 июня. Службу безопасности Украины и Главное управление разведки министерства обороны страны планируют признать террористическими организациями.

С соответствующей инициативой выступила генпрокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики. В настоящий момент готовится исковое заявление в Верховный суд, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Инна Семенова.

В ЛНР могут ввести смертную казнь за акты геноцида в отношении мирного населения, сообщало Федеральное агентство новостей. Данную меру наказания хотят использовать и за незаконные методы ведения боевых действий.