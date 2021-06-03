Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском

Санкт-Петербург, 3 июня. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что никакой «полемики» между ним и американским предпринимателем Илоном Маском не существует.

Их заочное общение обусловлено «духовной близостью», добавил Рогозин. По словам главы корпорации, каждый занимается своим делом, поскольку нужно «работать, летать, осваивать».

«Это духовная близость, ее не отнять. Но как таковой полемики я не вижу, у нас полное согласие», — подчеркнул Рогозин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ранее в Минпромторге рассказали о переговорах с Маском по заводу Tesla в России. На данный момент никаких конкретных договоренностей не достигнуто.