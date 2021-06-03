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Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
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Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ

  /   Обновлено: 03 июня 2021 13:34
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 июня. Постоянный заработок на модельном бизнесе является авантюрой: должен помогать либо муж, либо родители, заявила директор школы и агентства ABC MODUS Вера Гармашова.

С соответствующим заявлением она выступила на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». На мероприятии обсуждали девушек, которые работают хостес на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По ее словам, заработок в этой сфере является авантюрой, поскольку быть моделью — затратная история.

«Я за всех не могу говорить, у нас лично, у нас было много работы, честно, гневить бога не хочу, было все хорошо и продолжается. Но делать это постоянным заработком — это авантюра. Должен либо муж, либо родители [помогать]», — подчеркнула Гармашова.

Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
Невские Новости  / Анна Карпова

Корреспондент издания «ПолитЭксперт» задал директору ABC MODUS вопрос, сколько получают модели, работая хостес на ПМЭФ.

«На самом деле, я думаю, есть момент заработка, не могу говорить за всех, градация идет от 5 до 10–12 тыс. в день. Все зависит от стенда. Это по сравнению с тем, какие оплаты за другие модельные работы, есть за что поработать», — добавила она.

Ранее Гармашова рассказала, что среди моделей ABC MODUS есть одна девушка размера plus-size. Она также ответила на вопрос, не загрызли ли ее феминистки при западном подходе к делу.

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пмэф гармашова хостес
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