Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 3 июня. Постоянный заработок на модельном бизнесе является авантюрой: должен помогать либо муж, либо родители, заявила директор школы и агентства ABC MODUS Вера Гармашова.

С соответствующим заявлением она выступила на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». На мероприятии обсуждали девушек, которые работают хостес на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По ее словам, заработок в этой сфере является авантюрой, поскольку быть моделью — затратная история.

«Я за всех не могу говорить, у нас лично, у нас было много работы, честно, гневить бога не хочу, было все хорошо и продолжается. Но делать это постоянным заработком — это авантюра. Должен либо муж, либо родители [помогать]», — подчеркнула Гармашова.

Невские Новости / Анна Карпова

Корреспондент издания «ПолитЭксперт» задал директору ABC MODUS вопрос, сколько получают модели, работая хостес на ПМЭФ.

«На самом деле, я думаю, есть момент заработка, не могу говорить за всех, градация идет от 5 до 10–12 тыс. в день. Все зависит от стенда. Это по сравнению с тем, какие оплаты за другие модельные работы, есть за что поработать», — добавила она.

Ранее Гармашова рассказала, что среди моделей ABC MODUS есть одна девушка размера plus-size. Она также ответила на вопрос, не загрызли ли ее феминистки при западном подходе к делу.