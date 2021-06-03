Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 15:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:02
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
Все новости
03 июня 15:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:02
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
Все новости

Профсоюзы проституток в ЕС и конфликт либералов и традиционных ценностей. Колонка Евгения Беня

  /   Обновлено: 03 июня 2021 14:40
Общество
Профсоюзы проституток в ЕС и конфликт либералов и традиционных ценностей. Колонка Евгения Беня

Как передает издание El Pais со ссылкой на судебное решение, Верховный суд Испании признал право проституток на организацию своих профсоюзов. По утверждению издания, речь идет только о тех «труженицах секс-индустрии», которые работают индивидуальным образом — без найма в бордели и иные структуры. Верховная судебная инстанция Испании удовлетворила апелляцию на решение, вынесенное Национальным высоким судом в 2018 году.

В Старом свете профсоюзы проституток уже имеются и активно работают в Германии, где жрицам любви даже полагается пенсия, и в Нидерландах (в Амстердаме есть и специализированный институт проституции). Существует даже Международный профсоюз проституток с центром в Великобритании. Эти структуры систематично и последовательно отстаивают права представительниц древнейшей профессии.

Международный союз секс-работников возник в 2000 году в ответ на действия, предпринятые властями Вестминстера в Лондоне, по удалению проституток из этого района. Организация базируется в Соединенном Королевстве. Она выступает за декриминализацию проституции и за признание сексуального обслуживания жизнеспособным трудом.

В 2002 году члены профсоюза проголосовали за его присоединение к GMB (Генеральному профсоюзу британских рабочих). Профсоюз официально признан GMB отраслью секс-индустрии. Вот некоторые из услуг, предлагаемых им для своих работников: занятия по самообороне, бесплатные юридические консультации и обучение членов, которые хотят покинуть секс-индустрию. Международный союз способствует бесплатным урокам английского языка для мигрантов, влившихся в отрасль интимных услуг.

Профсоюзы проституток в ЕС как зеркало конфликта либерализма с традиционными ценностями. Колонка Евгения Беня 
pixabay.com  / Zifo

Кстати, в той же Великобритании действует закон, по которому слово «проститутка» в английском языке является гендерно-нейтральным.

В 2001 году инициативная группа «Красная нить» заявила, что Федерация профсоюзов Нидерландов поддержала идею о создании профессионального объединения голландских проституток. С созданием нового профсоюза все те, кто работает в секс-индустрии, получили такие же права, как и сотрудники сферы обслуживания. Голландский профсоюз проституток входит в Государственную федерацию профессиональных союзов и выработает коллективное соглашение с владельцами публичных домов.

В этой стране существует самое либеральное в мире законодательство по проституции. Государственные чиновники регулярно посещают публичные дома, где проверяют условия работы путан и соблюдение трудового законодательства. Местные проститутки при необходимости могут получить пособие по безработице или статус инвалида труда, который гарантирует государственную помощь и льготы.

Правда, в 2007 году в то время мэр Амстердама Йоб Кохен признавал, что масштабная легализация проституции была ошибкой. Согласно заявлению мэра Амстердама, несмотря на то, что проституция здесь легализована, в центре города «предоставляется слишком много сексуальных услуг», что «притягивает криминал, в частности торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию».

В 2013 году секс-труженики Германии объединились в профсоюз, чтобы защитить свои права. Основательница профсоюза, который официально называется Профессиональной ассоциацией эротических и сексуальных услуг, Йоханна Вебер рассказывала немецкому изданию Spiegel Online, как планирует бороться за права женщин легкого поведения. По ее словам, члены профсоюза работают во всех секторах секс-индустрии. Это и проститутки в борделях, и профессионалы в области тантрического массажа и так далее.

«Любой человек, работающий в секс-индустрии, может стать нашим членом, — декларировала Вебер. — Владельцы публичных домов также могут присоединиться к нам. Мы хотим создать постоянно действующую организацию секс-работников».

Комментируя мнение о том, что сотни женщин в Германии принуждают к проституции, глава профсоюза отметила:

«Я ошеломлена этими разговорами, потому что это не соответствует действительности. Есть много хороших, чистых борделей. И большинство женщин занимаются этим по собственной инициативе и добровольно», — утверждала она.

Проститутки в Европе уже давно пытаются играть активную общественную роль. Так, в марте 2021 года несколько десятков «работников и работниц сферы сексуальных услуг» устроили демонстрацию в Брюсселе, заявив о финансовых проблемах из-за временного запрета на их деятельность во время пандемии коронавируса.

Профсоюзы проституток в ЕС как зеркало конфликта либерализма с традиционными ценностями. Колонка Евгения Беня 
pixabay.com  / 

В июне 2011 года проститутки Парижа вышли на митинг в защиту своих клиентов. Они пытались оспорить предложение французских властей ввести штрафы до 3 тыс. евро для получателей секс-услуг.

В Австрии в 2010 году даже компенсировали работницам интим-сферы, исходя из их требований, ошибочные сборы за медосмотр, которые незаконно взымали несколько лет. После пересчета каждая работница получила выплату в две тысячи евро. В 2006 году владельцы публичных домов в амстердамском «квартале красных фонарей» подали судебный иск против властей города в связи с решением закрыть ряд заведений.

Все-таки в некоторых странах ЕС вольница для проституток несколько ограничена. В Швеции продавать свое тело никому не запрещено, а вот покупать секс-услуги — незаконно, за это полагается достаточно высокий штраф. Считается, что такой подход хотя и сокращает бизнес, но, конечно, и уводит его в тень. По аналогичной модели действуют Франция, Норвегия и Исландия. Фактически это означает, что подобное занятие не наказывается, но запрещены бордели и сутенерство. Кроме того, во Франции строгие законы о поведении и внешнем виде «ночных бабочек»: они не должны бросаться в глаза и не имеют права приставать к потенциальным клиентам. Запрещена и любая реклама такой деятельности.

Ситуация с легализацией проституции приводит к тому, что в восприятии европейцев вольно или невольно формируется тренд на уважение к сей противоречащей христианской морали деятельности как якобы общественно полезной. И здесь налицо очевидный конфликт между безудержным либерализмом и традиционными европейскими ценностями.

Профсоюзы проституток в ЕС как зеркало конфликта либерализма с традиционными ценностями. Колонка Евгения Беня 
pixabay.com  / uwekern

К тому же закономерно будут нарастать и все более обостряться противоречия между проститутками с гражданством Евросоюза и их коллегами без такого гражданства. В Европе выросли и вырастают целые поколения, зацикленные на виртуальном мире, склонные к индифферентности к сексу вживую. И уж тем более — к случайному сексу с незнакомым человеком, да еще за деньги.

К тому же сексуальные услуги иногда слишком навязчивы. Одно время в Дании по улицам разъезжали машины скорой сексуальной помощи — специально оборудованные автомобили, в которых путаны обслуживали клиентов. Так что сами европейцы все меньше пользуются этими услугами на фоне характерного неувядаемого спроса на них мигрантов из Азии и Африки.

Такая картина обернется увеличением процента работающих из стран, не входящих в ЕС, в первую очередь — Украины и Молдавии, и уменьшению процента работающих проституток — гражданок Евросоюза, а, как правило, исключительно они защищаются профильными профсоюзами. И трения между профильными профсоюзами и основной массой из заезжих проституток в дальнейшем представляются едва ли не неизбежными.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Профсоюзы проституток в ЕС и конфликт либералов и традиционных ценностей. Колонка Евгения Беня
евросоюз проституция евгений бень
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 100568 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 47172 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 41019 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 31968 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 22478 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Рейтинг@Mail.ru