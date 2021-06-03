Как передает издание El Pais со ссылкой на судебное решение, Верховный суд Испании признал право проституток на организацию своих профсоюзов. По утверждению издания, речь идет только о тех «труженицах секс-индустрии», которые работают индивидуальным образом — без найма в бордели и иные структуры. Верховная судебная инстанция Испании удовлетворила апелляцию на решение, вынесенное Национальным высоким судом в 2018 году.

В Старом свете профсоюзы проституток уже имеются и активно работают в Германии, где жрицам любви даже полагается пенсия, и в Нидерландах (в Амстердаме есть и специализированный институт проституции). Существует даже Международный профсоюз проституток с центром в Великобритании. Эти структуры систематично и последовательно отстаивают права представительниц древнейшей профессии.

Международный союз секс-работников возник в 2000 году в ответ на действия, предпринятые властями Вестминстера в Лондоне, по удалению проституток из этого района. Организация базируется в Соединенном Королевстве. Она выступает за декриминализацию проституции и за признание сексуального обслуживания жизнеспособным трудом.

В 2002 году члены профсоюза проголосовали за его присоединение к GMB (Генеральному профсоюзу британских рабочих). Профсоюз официально признан GMB отраслью секс-индустрии. Вот некоторые из услуг, предлагаемых им для своих работников: занятия по самообороне, бесплатные юридические консультации и обучение членов, которые хотят покинуть секс-индустрию. Международный союз способствует бесплатным урокам английского языка для мигрантов, влившихся в отрасль интимных услуг.

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Кстати, в той же Великобритании действует закон, по которому слово «проститутка» в английском языке является гендерно-нейтральным.

В 2001 году инициативная группа «Красная нить» заявила, что Федерация профсоюзов Нидерландов поддержала идею о создании профессионального объединения голландских проституток. С созданием нового профсоюза все те, кто работает в секс-индустрии, получили такие же права, как и сотрудники сферы обслуживания. Голландский профсоюз проституток входит в Государственную федерацию профессиональных союзов и выработает коллективное соглашение с владельцами публичных домов.

В этой стране существует самое либеральное в мире законодательство по проституции. Государственные чиновники регулярно посещают публичные дома, где проверяют условия работы путан и соблюдение трудового законодательства. Местные проститутки при необходимости могут получить пособие по безработице или статус инвалида труда, который гарантирует государственную помощь и льготы.

Правда, в 2007 году в то время мэр Амстердама Йоб Кохен признавал, что масштабная легализация проституции была ошибкой. Согласно заявлению мэра Амстердама, несмотря на то, что проституция здесь легализована, в центре города «предоставляется слишком много сексуальных услуг», что «притягивает криминал, в частности торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию».

В 2013 году секс-труженики Германии объединились в профсоюз, чтобы защитить свои права. Основательница профсоюза, который официально называется Профессиональной ассоциацией эротических и сексуальных услуг, Йоханна Вебер рассказывала немецкому изданию Spiegel Online, как планирует бороться за права женщин легкого поведения. По ее словам, члены профсоюза работают во всех секторах секс-индустрии. Это и проститутки в борделях, и профессионалы в области тантрического массажа и так далее.

«Любой человек, работающий в секс-индустрии, может стать нашим членом, — декларировала Вебер. — Владельцы публичных домов также могут присоединиться к нам. Мы хотим создать постоянно действующую организацию секс-работников».

Комментируя мнение о том, что сотни женщин в Германии принуждают к проституции, глава профсоюза отметила:

«Я ошеломлена этими разговорами, потому что это не соответствует действительности. Есть много хороших, чистых борделей. И большинство женщин занимаются этим по собственной инициативе и добровольно», — утверждала она.

Проститутки в Европе уже давно пытаются играть активную общественную роль. Так, в марте 2021 года несколько десятков «работников и работниц сферы сексуальных услуг» устроили демонстрацию в Брюсселе, заявив о финансовых проблемах из-за временного запрета на их деятельность во время пандемии коронавируса.

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В июне 2011 года проститутки Парижа вышли на митинг в защиту своих клиентов. Они пытались оспорить предложение французских властей ввести штрафы до 3 тыс. евро для получателей секс-услуг.

В Австрии в 2010 году даже компенсировали работницам интим-сферы, исходя из их требований, ошибочные сборы за медосмотр, которые незаконно взымали несколько лет. После пересчета каждая работница получила выплату в две тысячи евро. В 2006 году владельцы публичных домов в амстердамском «квартале красных фонарей» подали судебный иск против властей города в связи с решением закрыть ряд заведений.

Все-таки в некоторых странах ЕС вольница для проституток несколько ограничена. В Швеции продавать свое тело никому не запрещено, а вот покупать секс-услуги — незаконно, за это полагается достаточно высокий штраф. Считается, что такой подход хотя и сокращает бизнес, но, конечно, и уводит его в тень. По аналогичной модели действуют Франция, Норвегия и Исландия. Фактически это означает, что подобное занятие не наказывается, но запрещены бордели и сутенерство. Кроме того, во Франции строгие законы о поведении и внешнем виде «ночных бабочек»: они не должны бросаться в глаза и не имеют права приставать к потенциальным клиентам. Запрещена и любая реклама такой деятельности.

Ситуация с легализацией проституции приводит к тому, что в восприятии европейцев вольно или невольно формируется тренд на уважение к сей противоречащей христианской морали деятельности как якобы общественно полезной. И здесь налицо очевидный конфликт между безудержным либерализмом и традиционными европейскими ценностями.

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К тому же закономерно будут нарастать и все более обостряться противоречия между проститутками с гражданством Евросоюза и их коллегами без такого гражданства. В Европе выросли и вырастают целые поколения, зацикленные на виртуальном мире, склонные к индифферентности к сексу вживую. И уж тем более — к случайному сексу с незнакомым человеком, да еще за деньги.

К тому же сексуальные услуги иногда слишком навязчивы. Одно время в Дании по улицам разъезжали машины скорой сексуальной помощи — специально оборудованные автомобили, в которых путаны обслуживали клиентов. Так что сами европейцы все меньше пользуются этими услугами на фоне характерного неувядаемого спроса на них мигрантов из Азии и Африки.

Такая картина обернется увеличением процента работающих из стран, не входящих в ЕС, в первую очередь — Украины и Молдавии, и уменьшению процента работающих проституток — гражданок Евросоюза, а, как правило, исключительно они защищаются профильными профсоюзами. И трения между профильными профсоюзами и основной массой из заезжих проституток в дальнейшем представляются едва ли не неизбежными.