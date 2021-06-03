Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет

Киев, 3 июня. Украинская певица Наталья Могилевская стала участницей челленджа по борьбе с лишним весом. Если артистка не похудеет, то ей придется лишиться своей пышной шевелюры.

Организатор марафона по похудению, фитнес-тренер Анита Луценко объявила, что к участницам примкнула Могилевская. Певица должна будет за три недели сбросить четыре килограмма.

«В случае провала Наташа бреется налысо. Как думаете, справится?», — написала тренер на своей странице в Instagram.

Поклонники певицы поддержали ее и выразили уверенность, что исполнительница с легкостью справиться и победа в «войне» с лишним весом будет за ней.

«Пффф! Могилевская справится легко»; «Наташа? На раз-два»; «Легко, это ж Могилевская»; «С таким наставником обязательно», — уверены поклонники исполнительницы.

Известный российский артист Николай Басков не раз говорил, что борется с лишним весом. «Золотой голос России», чтобы похудеть и омолодиться, в прошлом году отправился в Карелию. Исполнитель потратил более 1 миллиона рублей на свое преображение.