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03 июня 13:36
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Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
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Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
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Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет

Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Киев, 3 июня. Украинская певица Наталья Могилевская стала участницей челленджа по борьбе с лишним весом. Если артистка не похудеет, то ей придется лишиться своей пышной шевелюры.

Организатор марафона по похудению, фитнес-тренер Анита Луценко объявила, что к участницам примкнула Могилевская. Певица должна будет за три недели сбросить четыре килограмма.

«В случае провала Наташа бреется налысо. Как думаете, справится?», — написала тренер на своей странице в Instagram.

Поклонники певицы поддержали ее и выразили уверенность, что исполнительница с легкостью справиться и победа в «войне» с лишним весом будет за ней.

«Пффф! Могилевская справится легко»;

«Наташа? На раз-два»;

«Легко, это ж Могилевская»;

«С таким наставником обязательно», — уверены поклонники исполнительницы.

Известный российский артист Николай Басков не раз говорил, что борется с лишним весом. «Золотой голос России», чтобы похудеть и омолодиться, в прошлом году отправился в Карелию. Исполнитель потратил более 1 миллиона рублей на свое преображение.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
похудение певица лишний вес могилевская
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