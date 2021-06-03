Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии

Санкт-Петербург, 3 июня. Инициатива правительства по доходам металлургов подверглась критике со стороны владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина.

Лисин считает, что власти намереваются придумать механизм, который позволит перераспределить «сверхдоходы» коронавирусного года, отняв их у металлургов. Он обвинил правительство в недальновидности из-за того, что тендеры на национальные стройки проводились без учета обеспеченности участников материально-техническими ресурсами.

Владелец металлургического комбината проиллюстрировал свое отношение к текущей ситуации анекдотом о работниках Госплана, которые могут обладать сокрушительной силой.

Второго июля первый вице-премьер России андрей Белоусов уточнил свою позицию по данному вопросу. Он объяснил, что правительство заинтересовано в росте доходов представителей отрасли.