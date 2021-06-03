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Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
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Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
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Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ

Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 июня. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов устроил полемику со спикером МИД РФ Марией Захаровой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Журналист поспорил с дипломатом о СМИ-иноагентах и законах на эту тему. Как отметила Захарова, все меры в отношении СМИ-иноагентов Россия принимает симметрично по принципу зеркальности. В частности, она рассказала, как на Западе и в США российских журналистов клеймят, навешивают ярлыки, не пускают на брифинги и не отвечают на их вопросы.

«В Париже, к примеру, наши журналисты получают приглашение, аккредитуются, но когда приходят на мероприятие, их просто не пускают», — рассказала Захарова.

Дипломат отметила, что без ответных мер было не обойтись, поэтому сейчас в России действует закон о СМИ-иноагентах. В ответ Венедиктов призвал отвести взор от Запада и сфокусироваться на России. Как считает журналист, в стране закон о таких СМИ работает «через пень-колоду».

«Я, прежде всего, как нормальный гражданин, критикую свое правительство, а не правительство США, Люксембурга, Замбии и Кении. Принятие закона о СМИ-иноагентах — это не международные отношения, это внутреннее российское дело», — цитирует Венедиктова «Политика Сегодня».

В ответ Захарова напомнила журналисту, что он находится на форуме на деловом завтраке, а не выступает на «Эхо Москвы».

Ранее Захарова сообщила, что журналисты BBC отозвали свое участие в завтраке на ПМЭФ для представителей СМИ, признанных в России иноагентами. По ее словам, изначально журналисты выразили желание участвовать в мероприятии на Петербургском международном экономическом форуме, поэтому им было предоставлено место.

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Все новости / Политика / Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
захарова пмэф венедиктов
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