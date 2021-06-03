Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 3 июня. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов устроил полемику со спикером МИД РФ Марией Захаровой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Журналист поспорил с дипломатом о СМИ-иноагентах и законах на эту тему. Как отметила Захарова, все меры в отношении СМИ-иноагентов Россия принимает симметрично по принципу зеркальности. В частности, она рассказала, как на Западе и в США российских журналистов клеймят, навешивают ярлыки, не пускают на брифинги и не отвечают на их вопросы.

«В Париже, к примеру, наши журналисты получают приглашение, аккредитуются, но когда приходят на мероприятие, их просто не пускают», — рассказала Захарова.

Дипломат отметила, что без ответных мер было не обойтись, поэтому сейчас в России действует закон о СМИ-иноагентах. В ответ Венедиктов призвал отвести взор от Запада и сфокусироваться на России. Как считает журналист, в стране закон о таких СМИ работает «через пень-колоду».

«Я, прежде всего, как нормальный гражданин, критикую свое правительство, а не правительство США, Люксембурга, Замбии и Кении. Принятие закона о СМИ-иноагентах — это не международные отношения, это внутреннее российское дело», — цитирует Венедиктова «Политика Сегодня».

В ответ Захарова напомнила журналисту, что он находится на форуме на деловом завтраке, а не выступает на «Эхо Москвы».

Ранее Захарова сообщила, что журналисты BBC отозвали свое участие в завтраке на ПМЭФ для представителей СМИ, признанных в России иноагентами. По ее словам, изначально журналисты выразили желание участвовать в мероприятии на Петербургском международном экономическом форуме, поэтому им было предоставлено место.