Вашингтон, 3 июня. НАТО станет серьезной проблемой для ее создателей, зато поможет России «завладеть» Европой, уверен американский политолог Джордж Фридман.

По его словам, развал Советского Союза стал катастрофой для Запада, а не победой, как считают в США. Дело в том, что границы современной России сместились на восток, а страны, вроде Молдавии, Белоруссии и Украины стали своеобразным буфером. Вашингтон стал покушаться на эти постсоветские республики, где к России отношение было вполне нейтральное.

Переломным моментом стал государственный переворот на Украине в 2014 году. Именно тогда западные элиты развернули масштабную антироссийскую кампанию. С другой стороны, они дали России внушительное поле для серьезного маневра. Учитывая, что многие в ЕС реально смотрят на важность сотрудничества с РФ, Москва ослабляет единство НАТО и вполне может взять под контроль всю Европу.

США, в свою очередь, будут вынуждены метаться «от одной страны к другой», пытаясь добиться реализации совместных шагов. В конечном итоге Вашингтон лишится безоговорочной поддержки европейских держав.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен провести саммит на тему отношений с Россией. Встреча глав государств состоится в Брюсселе. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров, как сообщает сайт RT, назвал Евросоюз ненадежным партнером.