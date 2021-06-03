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Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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Американский политолог объяснил, как Россия может взять под контроль всю Европу

  /   Обновлено: 03 июня 2021 13:16
Политика
Американский политолог объяснил, как Россия может взять под контроль всю Европу
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 июня. НАТО станет серьезной проблемой для ее создателей, зато поможет России «завладеть» Европой, уверен американский политолог Джордж Фридман.

По его словам, развал Советского Союза стал катастрофой для Запада, а не победой, как считают в США. Дело в том, что границы современной России сместились на восток, а страны, вроде Молдавии, Белоруссии и Украины стали своеобразным буфером. Вашингтон стал покушаться на эти постсоветские республики, где к России отношение было вполне нейтральное.

Переломным моментом стал государственный переворот на Украине в 2014 году. Именно тогда западные элиты развернули масштабную антироссийскую кампанию. С другой стороны, они дали России внушительное поле для серьезного маневра. Учитывая, что многие в ЕС реально смотрят на важность сотрудничества с РФ, Москва ослабляет единство НАТО и вполне может взять под контроль всю Европу.

США, в свою очередь, будут вынуждены метаться «от одной страны к другой», пытаясь добиться реализации совместных шагов. В конечном итоге Вашингтон лишится безоговорочной поддержки европейских держав.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен провести саммит на тему отношений с Россией. Встреча глав государств состоится в Брюсселе. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров, как сообщает сайт RT, назвал Евросоюз ненадежным партнером.

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россия сша нато европа фридман
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