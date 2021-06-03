Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ

Санкт-Петербург, 3 июня. В течение месяца ФНБ сократит вложения в американскую валюту до нуля.

Американская валюта падает к рублю (73,0572) после сообщения Минфина о планах за месяц убрать доллар из ФНБ.

Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Новая структура ФНБ будет такой: доллар 0% (ранее 35%), евро 40% (ранее 35%), юань 30% (ранее 15%), золото 20% (ранее 0%), британский фунт 5% (ранее 10%), йена 5% (как и раньше).

Все операции с золотом, входящим в состав активов ФНБ, будут отражаться на открытом в Банке России «металлическом» счете, сообщалось ранее.