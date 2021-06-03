Во Флориде два подростка с автоматами захватили частный дом

Вашингтон, 3 июня. Подростки с АК-47 и дробовиком устроили перестрелку с полицией. В американском штате Флорида двое детей, сбежавших из детдома, вломились в частный дом в городе Делтон.

В доме они нашли оружейный арсенал, который и решили использовать против стражей правопорядка. Дом был взят в осаду после того, как с детьми не удалось договориться. Один из полицейских получил ранение в грудь, а девочка-подросток — ранение в руку.

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Подросткам предъявлены обвинения в вооруженном ограблении и покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов.

Британские подростки заставили ежа курить каннабис и выбросили в реку, сообщал ФАН. Беззащитное животное спасли прохожие.