Глава ОКР прокомментировал намерение Казани провести летние Олимпийские игры

Санкт-Петербург, 3 июня. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на намерение Казани провести в будущем Игры летней Олимпиады.

Поздняков, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости, подчеркнул, что в ОКР не знают о такой инициативе. Глава ОКР также отметил, что Олимпийская хартия регламентирует подачу заявок на проведение Игр, включая определение города, только национальными олимпийскими комитетами. Само желание Казани принять летнюю Олимпиаду, по словам Позднякова, вызывает лишь понимание и уважение.

Ранее Министерство спорта заявило о желании поддержать Казань, выступившую с инициативой провести летние Олимпийские игры после того, как будет прекращено действие санкций.