Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ

Москва, 3 июня. Полностью избавиться от долларовых активов Фонд национального благосостояния (ФНБ) намерен в течение месяца, заявил в кулуарах ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов.

На данный момент объем долларовых активов в структуре фонда составляет 35%. Глава Минфина объяснил, что после изменений ситуация будет следующая: 40% средств ФНБ составит евро, 30% — китайские юани, 20% — золото и по 5% — фунты стерлингов и японские йены.

Объем фонда благосостояния по состоянию на 1 мая составил 13,825 трлн рублей или 185,87 млрд долларов, что составляет 12% ожидаемого по итогам текущего года объема российского ВВП. Ликвидные активы фонда составили 8,66 трлн рублей или 116,43 млрд долларов.

Силуанов в ходе выступления на ПМЭФ сообщил, что ускорение инфляции в РФ может угрожать экономике перегревом.