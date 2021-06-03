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03 июня 13:35
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новостей
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Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
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Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ

Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 3 июня. Полностью избавиться от долларовых активов Фонд национального благосостояния (ФНБ) намерен в течение месяца, заявил в кулуарах ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов.

На данный момент объем долларовых активов в структуре фонда составляет 35%. Глава Минфина объяснил, что после изменений ситуация будет следующая: 40% средств ФНБ составит евро, 30% — китайские юани, 20% — золото и по 5% — фунты стерлингов и японские йены.

Объем фонда благосостояния по состоянию на 1 мая составил 13,825 трлн рублей или 185,87 млрд долларов, что составляет 12% ожидаемого по итогам текущего года объема российского ВВП. Ликвидные активы фонда составили 8,66 трлн рублей или 116,43 млрд долларов.

Силуанов в ходе выступления на ПМЭФ сообщил, что ускорение инфляции в РФ может угрожать экономике перегревом.

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силуанов доллар минфин фнб
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