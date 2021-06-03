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03 июня 13:35
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новостей
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Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
Все новости

Режиссер Борис Гуц снял фильм о событиях в Белоруссии

Общество
Режиссер Борис Гуц снял фильм о событиях в Белоруссии
Prt Scr youtube.com  /  Онлайн Школа Кино Stories

Москва, 3 июня. Российский режиссер Борис Гуц рассказал о своем новом фильме Minsk о событиях, произошедших летом 2020 года в Белоруссии. Кинолента была снята одним кадром.

Съемки фильма стартовали 26 мая в Таллине. По словам кинематографиста, на создание проекта ему потребовалось четыре дня и семь дублей, чтобы сделать фильм полностью без монтажных склеек.

«Сегодня ночью мы закончили съемки полнометражного фильма Minsk о событиях в Беларуси в августе 2020 года. Фильм снят одним кадром без монтажных склеек. Все честно. Четыре ночи. Семь дублей. Долгий и нервный путь длиной в девять месяцев наконец-то обрел конкретные формы… Кастинг мечты, фантастическая команда из нескольких стран — спасибо вам всем!» — эмоционально сообщил режиссер в своем Instagram-аккаунте.

Главные роли в фильме сыграли Алексей Маслодудов, Анастасия Шемякина, Анастасия Пронина, Данил Стеклов. Создатели «Минска» планируют отправить свою работу на Берлинский и Венецианский международные кинофестивали, сообщает EurAsia Daily.

В этом году Берлинале проходит в два этапа — в марте и июне. Среди фильмов, отобранных для конкурса, оказались и российские. Картина «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского стала участником короткометражной программы.

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кино минск гуц
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