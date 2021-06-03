Режиссер Борис Гуц снял фильм о событиях в Белоруссии

Москва, 3 июня. Российский режиссер Борис Гуц рассказал о своем новом фильме Minsk о событиях, произошедших летом 2020 года в Белоруссии. Кинолента была снята одним кадром.

Съемки фильма стартовали 26 мая в Таллине. По словам кинематографиста, на создание проекта ему потребовалось четыре дня и семь дублей, чтобы сделать фильм полностью без монтажных склеек.

«Сегодня ночью мы закончили съемки полнометражного фильма Minsk о событиях в Беларуси в августе 2020 года. Фильм снят одним кадром без монтажных склеек. Все честно. Четыре ночи. Семь дублей. Долгий и нервный путь длиной в девять месяцев наконец-то обрел конкретные формы… Кастинг мечты, фантастическая команда из нескольких стран — спасибо вам всем!» — эмоционально сообщил режиссер в своем Instagram-аккаунте.

Главные роли в фильме сыграли Алексей Маслодудов, Анастасия Шемякина, Анастасия Пронина, Данил Стеклов. Создатели «Минска» планируют отправить свою работу на Берлинский и Венецианский международные кинофестивали, сообщает EurAsia Daily.

В этом году Берлинале проходит в два этапа — в марте и июне. Среди фильмов, отобранных для конкурса, оказались и российские. Картина «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского стала участником короткометражной программы.