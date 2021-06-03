Онколог объяснил, могут ли вакцины от COVID-19 вызвать развитие рака

Москва, 3 июня. Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн оценил вероятность развития онкологических заболеваний из-за вакцины от коронавируса.

По мнению специалиста, препараты для иммунизации от COVID-19 не способны вызвать рак. Каприн уверен, что вакцинация не должна оказывать влияние на иммунитет и приводить к существенному снижению иммунного ответа, чтобы впоследствии появилось онкозаболевание.

Возникновение рака может быть простым совпадением, поскольку в организме годами может развиваться латентное заболевание. Об этом Каприн рассказал в беседе с РИА Новости.

В Роспотребнадзоре ранее пояснили, как курение влияет на риск заражения коронавирусом. Употребление табачных изделий повышает вероятность заболевания, передает «Ридус».

Группа международных ученых тем временем установила, что витамин D не обеспечивает защиту от коронавируса. Для проведения работы исследователи использовали менделевскую рандомизацию.