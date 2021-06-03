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03 июня 13:35
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новостей
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Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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Онколог объяснил, могут ли вакцины от COVID-19 вызвать развитие рака

Общество
Онколог объяснил, могут ли вакцины от COVID-19 вызвать развитие рака
pixabay.com

Москва, 3 июня. Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн оценил вероятность развития онкологических заболеваний из-за вакцины от коронавируса.

По мнению специалиста, препараты для иммунизации от COVID-19 не способны вызвать рак. Каприн уверен, что вакцинация не должна оказывать влияние на иммунитет и приводить к существенному снижению иммунного ответа, чтобы впоследствии появилось онкозаболевание.

Возникновение рака может быть простым совпадением, поскольку в организме годами может развиваться латентное заболевание. Об этом Каприн рассказал в беседе с РИА Новости.

В Роспотребнадзоре ранее пояснили, как курение влияет на риск заражения коронавирусом. Употребление табачных изделий повышает вероятность заболевания, передает «Ридус».

Группа международных ученых тем временем установила, что витамин D не обеспечивает защиту от коронавируса. Для проведения работы исследователи использовали менделевскую рандомизацию.

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Все новости / Общество / Онколог объяснил, могут ли вакцины от COVID-19 вызвать развитие рака
рак вакцина коронавирус
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