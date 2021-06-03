«Команда 29» просит граждан поручиться за нарушившего закон адвоката Павлова

Москва, 3 июня. Правозащитная организация «Команда 29» собирает поручительства за адвоката Ивана Павлова, представлявшего интересы журналиста Ивана Сафронова.

Адвокат ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Павлов проходит по статье о разглашении данных предварительного следствия. Суд избрал меру пресечения в виде ограничения определенных действий.

Апелляцию на решение юридической инстанции рассмотрят в ближайшее время. К тому времени его адвокаты принесут поручительства. Организация, по данным источника ФАН, открыла пункты, куда приглашает всех желающих поручиться за неизвестного им человека.

Иван Павлов представлял интересы журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова и «Фонда борьбы с коррупцией»1 в суде. После проведения обысков его задержали сотрудники ФСБ в одном из номеров московской гостиницы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.