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03 июня 13:35
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новостей
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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«Команда 29» просит граждан поручиться за нарушившего закон адвоката Павлова

Происшествия
«Команда 29» просит граждан поручиться за нарушившего закон адвоката Павлова
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 3 июня. Правозащитная организация «Команда 29» собирает поручительства за адвоката Ивана Павлова, представлявшего интересы журналиста Ивана Сафронова.

Адвокат ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Павлов проходит по статье о разглашении данных предварительного следствия. Суд избрал меру пресечения в виде ограничения определенных действий.

Апелляцию на решение юридической инстанции рассмотрят в ближайшее время. К тому времени его адвокаты принесут поручительства. Организация, по данным источника ФАН, открыла пункты, куда приглашает всех желающих поручиться за неизвестного им человека.

Иван Павлов представлял интересы журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова и «Фонда борьбы с коррупцией»1 в суде. После проведения обысков его задержали сотрудники ФСБ в одном из номеров московской гостиницы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

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суд иван павлов Команда 29
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