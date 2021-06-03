Правительство РФ утвердило требования к уровню знаний для трудовых мигрантов

Москва, 3 июня. Мигранты, которые претендуют на работу в России, должны уметь изъясняться на русском языке, понимать речь на слух, а также уметь читать и писать.

Согласно тексту документа, иностранцам необходимо знать основные факты и события из российской истории, названия крупных городов, а также им придется ознакомиться с правами и обязанностями граждан РФ.

Мигранты должны четко знать сроки временного пребывания на территории страны и основные нарушения миграционных правил, которые влекут административную ответственность. Также мигранты обязаны уметь заполнять необходимые документы, анкеты и заявления.

Ранее сообщалось, что заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов назвал избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов. Он отметил, что в столице России ощущается дефицит рабочих.