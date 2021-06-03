Фильм Кирилла Серебренникова вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

Москва, 3 июня. Фильм «Петровы в гриппе» российского режиссера Кирилла Серебренникова вошел в конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Новость об этом сообщили организаторы программы.

Гендиректор международного кинофестиваля Тьерри Фремо надеется, что российский режиссер сможет лично приехать в Канны для представления своей работы.

Фильм «Петровы в гриппе» снят по одноименному роману Алексея Сальникова. В фильме снялись именитые актеры: Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд и многие другие.

В следующем году заявку на участие в Каннском фестивале планирует отправить режиссер Борис Куц. Кинодеятель несколько дней назад завершил работу над фильмом «Минск», в котором рассказывается о событиях лета прошлого года.