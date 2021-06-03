Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников

Санкт-Петербург, 3 июня. В России анонсировали создание «белого» интернета для школьников, который будет включать в себя контент с проверенным содержанием. Цифровые технологии станут, по словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, дополнением к традиционным учебным формам, а не попыткой их заменить.

Хороша ли идея, корреспонденту ФАН ответила детский психолог Наталья Наумова.

«Идея отличная, конечно. И очень важно, чтобы все было таким образом осуществлено, чтобы детей заинтересовала такая альтернатива, и они отказались от низкосортного контента, который сейчас потребляют очень активно. ˂…˃ Это должно их настолько захватить, поразить и очаровать — должна быть, конечно, грамотная подача», — размышляет эксперт.

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Несмотря на то, что у детей останется возможность свободно пользоваться обычным интернетом, их пребывание в Сети все же нужно продолжать регламентировать. Каков бы ни был контент, чрезмерное увлечение гаджетами несет ощутимый вред, а не пользу, напоминает родителям детский психолог.

«Здорово, если получится сделать чистый, «белый» интернет для детей, где нет ничего запрещенного. Но если дети запрещенное искали, то они вернутся к тому, что им было интересно. Тут, действительно, контент должен быть так преподнесен, чтобы ребенок получал все, что ему необходимо. А ему нужно, чтобы было модно, интересно и популярно. Иначе у детей будет два интернета: правильный для родителей и тот, к которому они привыкли», — заключает Наталья Наумова.

Разговоры о фильтрации виртуального контента для детей идут не первый год. Многие небезосновательно опасаются, что, например, компьютерные игры могут пагубно повлиять на психику подрастающего поколения. О том, как выбрать для ребенка «правильные» игры, Наталья Наумова рассказывала ФАН ранее.