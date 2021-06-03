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03 июня 13:34
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новостей
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
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Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников

Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
adm-nao.ru  /  Пресс-служба Администрации Ненецкого автономного округа

Санкт-Петербург, 3 июня. В России анонсировали создание «белого» интернета для школьников, который будет включать в себя контент с проверенным содержанием. Цифровые технологии станут, по словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, дополнением к традиционным учебным формам, а не попыткой их заменить.

Хороша ли идея, корреспонденту ФАН ответила детский психолог Наталья Наумова.

«Идея отличная, конечно. И очень важно, чтобы все было таким образом осуществлено, чтобы детей заинтересовала такая альтернатива, и они отказались от низкосортного контента, который сейчас потребляют очень активно. ˂…˃ Это должно их настолько захватить, поразить и очаровать — должна быть, конечно, грамотная подача», — размышляет эксперт.

Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
pxhere.com  / 

Несмотря на то, что у детей останется возможность свободно пользоваться обычным интернетом, их пребывание в Сети все же нужно продолжать регламентировать. Каков бы ни был контент, чрезмерное увлечение гаджетами несет ощутимый вред, а не пользу, напоминает родителям детский психолог.

«Здорово, если получится сделать чистый, «белый» интернет для детей, где нет ничего запрещенного. Но если дети запрещенное искали, то они вернутся к тому, что им было интересно. Тут, действительно, контент должен быть так преподнесен, чтобы ребенок получал все, что ему необходимо. А ему нужно, чтобы было модно, интересно и популярно. Иначе у детей будет два интернета: правильный для родителей и тот, к которому они привыкли», — заключает Наталья Наумова.

Разговоры о фильтрации виртуального контента для детей идут не первый год. Многие небезосновательно опасаются, что, например, компьютерные игры могут пагубно повлиять на психику подрастающего поколения. О том, как выбрать для ребенка «правильные» игры, Наталья Наумова рассказывала ФАН ранее.

 

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Все новости / Общество / Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
школьники детский психолог безопасность детей
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