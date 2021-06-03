В Баку обсудили план проведения совместных военных учений с Турцией

Баку, 3 июня. Проведение совместных азербайджано-турецких военных учений стало темой заседания в Баку. В ходе совещания также поднимался вопрос о привлечении к тренировкам разных видов войск.

В переговорах приняли участие глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов и генерал Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер. Подробности плана проведения совместных военных учений пока что не уточняются.

Ранее сообщалось, что азербайджанские власти готовы начать процесс демилитаризации и демаркации совместной территориальной границы с Арменией. При этом в Баку возложили на армянскую сторону полную ответственность за обострение ситуации на участке между двумя странами.