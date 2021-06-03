National Interest представил список самых мощных кораблей ВМФ РФ

Вашингтон, 3 июня. Самый большой боевой корабль в мире и другие достижения российского ОПК попали в рейтинг американского журнала The National Interest.

Крейсер «Петр Великий» обозреватели NI определили на первое место. Оснащенный 20 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» корабль является самым большим боевым судном в мире, приводит «ПолитРоссия» перевод публикации.

Грядущая модернизация «Петра Великого» сделает его еще более устрашающим противником для кораблей стран НАТО. Так, корабль оснастят зенитным ракетным комплексом С-400Ф и современными крылатыми ракетами «Циркон».

На второе место рейтинга американцы определили атомную субмарину «Князь Владимир». Подводная лодка проекта «Борей-А» несет баллистические ракеты «Булава». Ожидается, что в 2027 году на вооружении в ВМФ России могут быть уже семь таких судов.

Третью строчку получила еще одна субмарина — оснащенная крылатыми ракетами подводная лодка «Казань». Как пишут в NI, ее главная особенность заключается в способности перемещаться скрытно.

Первый российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» журналисты поместили на четвертое место рейтинга. Они обратили внимание на новый радар дальнего обнаружения РЛС «Фрегат-М», который установлен на данном корабле. При этом «Маршал Устинов» вооружен сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Базальт», а также мощной системой ПВО.

Закрывает пятерку корвет «Гремящий» с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Авторы также не исключают, что судно в перспективе могут оснастить и сверхзвуковыми боеприпасами.

Ранее в NI обратили внимание, что американские ВМС стремятся пополнить свой арсенал боевыми кораблями прибрежной зоны. Это связано с тем, что Соединенные Штаты сегодня уступают России по количеству сторожевых кораблей, которые могут эффективно патрулировать территорию, достигая стратегически важных регионов для ведения подводной «охоты», вести разведку и переправлять десантные силы. Журналисты издания RT также указали причины выпадов Великобритании в адрес российского флота.