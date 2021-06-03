National Interest представил список самых мощных кораблей ВМФ РФ

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 13:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
Все новости
03 июня 13:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
Все новости

National Interest представил список самых мощных кораблей ВМФ РФ

Армия
National Interest представил список самых мощных кораблей ВМФ РФ
wikipedia.org  /  Суминов Олег / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 3 июня. Самый большой боевой корабль в мире и другие достижения российского ОПК попали в рейтинг американского журнала The National Interest.

Крейсер «Петр Великий» обозреватели NI определили на первое место. Оснащенный 20 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» корабль является самым большим боевым судном в мире, приводит «ПолитРоссия» перевод публикации.

Грядущая модернизация «Петра Великого» сделает его еще более устрашающим противником для кораблей стран НАТО. Так, корабль оснастят зенитным ракетным комплексом С-400Ф и современными крылатыми ракетами «Циркон».

На второе место рейтинга американцы определили атомную субмарину «Князь Владимир». Подводная лодка проекта «Борей-А» несет баллистические ракеты «Булава». Ожидается, что в 2027 году на вооружении в ВМФ России могут быть уже семь таких судов.

Третью строчку получила еще одна субмарина — оснащенная крылатыми ракетами подводная лодка «Казань». Как пишут в NI, ее главная особенность заключается в способности перемещаться скрытно.

Первый российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» журналисты поместили на четвертое место рейтинга. Они обратили внимание на новый радар дальнего обнаружения РЛС «Фрегат-М», который установлен на данном корабле. При этом «Маршал Устинов» вооружен сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Базальт», а также мощной системой ПВО.

Закрывает пятерку корвет «Гремящий» с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Авторы также не исключают, что судно в перспективе могут оснастить и сверхзвуковыми боеприпасами.

Ранее в NI обратили внимание, что американские ВМС стремятся пополнить свой арсенал боевыми кораблями прибрежной зоны. Это связано с тем, что Соединенные Штаты сегодня уступают России по количеству сторожевых кораблей, которые могут эффективно патрулировать территорию, достигая стратегически важных регионов для ведения подводной «охоты», вести разведку и переправлять десантные силы. Журналисты издания RT также указали причины выпадов Великобритании в адрес российского флота.

Вернуться назад

Все новости / Армия / National Interest представил список самых мощных кораблей ВМФ РФ
россия сша вмф рф
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 99921 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 46257 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 40711 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 31412 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
Общество 22660 31 мая 2021
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
Рейтинг@Mail.ru