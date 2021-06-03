Черышев и Фернандес вернулись в общую группу сборной России перед Евро-2020

Москва, 3 июня. Полузащитник Денис Черышев и защитник Марио Фернандес поучаствовали в тренировке сборной России по футболу, которая прошла на базе в Новогорске.

Все игроки российской футбольной сборной, кроме Ильи Самошникова, тренировались в общей группе национальной команды 3 июня. Об этом сообщил журналист издания «Чемпионат» Андрей Панков. В общую группу вернулись Денис Черышев и Марио Фернандес, не принимавшие участие в товарищеском матче с Польшей.

Уже 5 июня сборная России проведет вторую контрольную игру перед Евро-2020. Соперниками команды Станислава Черчесова станут болгары. Матч пройдет на столичном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Ранее тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы. В список вошли 26 футболистов.