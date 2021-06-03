Правоохранители задержали предполагаемого виновника лесных пожаров в Якутии

Якутск, 3 июня. Полиция задержала предполагаемого виновника крупного природного пожара, в результате которого едва не пострадало село Тюбяй.

Инцидент произошел в Сунтарском улусе. Дознаватели МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели операцию по установлению причастности лиц к пожару. К тушению был привлечен вертолет Ми-8, который произвел 39 сбросов воды на горящий лес.

В настоящее время виновник дает признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Спасатели потушили крупный пожар на фруктовой ярмарке в Барнауле, сообщал ФАН. Пожар произошел в административном здании на улице Власихинской.