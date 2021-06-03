Оргкомитет Евро-2020 не ожидает увеличения квоты заполняемости трибун в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Заполняемость трибун на чемпионате Европы по футболу останется без изменений, считает генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Роспотребнадзор согласовал 50% заполняемости трибун на футбольном первенстве. Сорокин признался, что не ожидает увеличения квоты.

«Честно говоря, что-то менять уже поздно, хотя теоретически это возможно. В основном это зависит от эпидемиологической ситуации. Пока это 50%», — сказал глава оргкомитета Евро-2020 в России.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии коронавируса, пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей, в том числе две игры сборной России на групповом этапе.