Новак назвал условие повышения нефтяных цен

Санкт-Петербург, 3 июня. Стоимость черного золота может подскочить, если достаточное количество стран откажутся от инвестиций в нефтедобычу, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Цена нефти может достигнуть уровня в 200 долларов за баррель, если перекрыть поток инвестиций в предприятия нефтедобычи, сказал Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Если компании не получат дополнительного финансирования от сторонних инвесторов, часть из них не сможет позволить себе дорогостоящую геологоразведку и дальнейшую разработку новых месторождений. Это приведет к снижению объема добычи и росту нефтяных цен.