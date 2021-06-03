Инвалида-колясочника засосало в аппарат МРТ на Украине

Киев, 3 июня. В одной из частных больниц Одессы в результате ЧП инвалида-колясочника затянуло в МРТ вместе с коляской. Инцидент произошел в клинике на улице Космонавтов.

По предварительной информации, пострадавший проигнорировал просьбы медиков и не соблюдал технику безопасности. Когда врачи отвернулись, мужчина открыл дверь в комнату с МРТ и его затянуло внутрь аппарата силой магнита.

На аппарате МРТ остались следы крови, а колеса инвалидной коляски более не пригодны к использованию. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

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