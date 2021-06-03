Депутат Бундестага приструнил немецких экологов за их попытку остановить «СП-2»

Лицемерная попытка немецких экологов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) приостановить строительство «Северного потока — 2» ни к чему не приведет, проект должен продолжаться. Об этом ФАН заявил депутат Бундестага, представитель партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон.

Немецкий политик подчеркнул, что «Альтернатива для Германии» является самой сильной оппозиционной партией, поддерживающей проект.

«Для меня нет никаких сомнений в том, что «Северный поток — 2» должен быть завершен, — подчеркнул Бистрон. — Проект принесет большие экономические выгоды как для Российской Федерации, так и для Германии».

Депутат Бундестага добавил, что в настоящее время экологические ассоциации, подобные DUH, а также политические круги и конкурирующие экономические компании хотят воспрепятствовать завершению «СП-2».

«Это сообщество по интересам, представленное сторонниками трансатлантического альянса, левыми политиками и конкурентами проекта, настолько сильно, что «СП-2» фактически переживает испытание», — заявил собеседник агентства.

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Парламентарий отметил, что все немецкие политики, чье прошлое можно охарактеризовать как проамериканское и антироссийское, постоянно выступают против проекта, как, например, Норберт Реттген из ХДС, Джем Оздемир или Мануэль Заррацин от партии «Зеленых».

«DUH — очень спорная организация, — выразил мнение Бистрон. — На нее влияют стороны, заинтересованные в трансатлантическом альянсе. За свои сомнительные действия организации еще в 2018 году была присуждена антипремия «Золотой ангел лицемерия» (немецкая антипремия, ежегодно присуждаемая неправительственной организацией Prometheus — Das Freiheitsinstitut. — Прим. ФАН)».

Напомним, что днем ранее, 2 июня, немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в немецких водах. Экологи потребовали, чтобы проект заморозили до того момента, пока не будет проведена полная проверка его влияния на окружающую среду. Это не первое обращение экозащитников к немецким властям.