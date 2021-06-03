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03 июня 13:33
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новостей
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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Депутат Бундестага приструнил немецких экологов за их попытку остановить «СП-2»

Политика
Депутат Бундестага приструнил немецких экологов за их попытку остановить «СП-2»

Лицемерная попытка немецких экологов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) приостановить строительство «Северного потока — 2» ни к чему не приведет, проект должен продолжаться. Об этом ФАН заявил депутат Бундестага, представитель партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон.

Немецкий политик подчеркнул, что «Альтернатива для Германии» является самой сильной оппозиционной партией, поддерживающей проект.

«Для меня нет никаких сомнений в том, что «Северный поток — 2» должен быть завершен, — подчеркнул Бистрон. — Проект принесет большие экономические выгоды как для Российской Федерации, так и для Германии».

Депутат Бундестага добавил, что в настоящее время экологические ассоциации, подобные DUH, а также политические круги и конкурирующие экономические компании хотят воспрепятствовать завершению «СП-2».

«Это сообщество по интересам, представленное сторонниками трансатлантического альянса, левыми политиками и конкурентами проекта, настолько сильно, что «СП-2» фактически переживает испытание», — заявил собеседник агентства.

Депутат Бундестага приструнил немецких экологов после их попытки остановить «СП-2»
pixabay.com  / PD

Парламентарий отметил, что все немецкие политики, чье прошлое можно охарактеризовать как проамериканское и антироссийское, постоянно выступают против проекта, как, например, Норберт Реттген из ХДС, Джем Оздемир или Мануэль Заррацин от партии «Зеленых».

«DUH — очень спорная организация, — выразил мнение Бистрон. — На нее влияют стороны, заинтересованные в трансатлантическом альянсе. За свои сомнительные действия организации еще в 2018 году была присуждена антипремия «Золотой ангел лицемерия» (немецкая антипремия, ежегодно присуждаемая неправительственной организацией Prometheus — Das Freiheitsinstitut. — Прим. ФАН)».

Напомним, что днем ранее, 2 июня, немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в немецких водах. Экологи потребовали, чтобы проект заморозили до того момента, пока не будет проведена полная проверка его влияния на окружающую среду. Это не первое обращение экозащитников к немецким властям.

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Все новости / Политика / Депутат Бундестага приструнил немецких экологов за их попытку остановить «СП-2»
германия экология бундестаг северный поток - 2 Петр Бистрон
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