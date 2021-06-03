Россиян предупредили о мошенниках, которые продают поддельные билеты на Евро-2020

Москва, 3 июня. Мошенники организовали крупный вброс поддельных билетов на турниры Евро-2020. Злоумышленники распространяют их на «Авито» и в социальных сетях.

Глава Ассоциации участников билетного рынка в области культурных и спортивных мероприятий (АУБР) Василий Подорольский заявил, что ими была проведена контрольная закупка. Он отметил, что подделки имеют голограммы с матчей прошлых лет. Также он подчеркнул, что нумерация мест идет подряд, а не через одно кресло.

Специалисты «Авито» пытаются бороться со злоумышленниками и отслеживать их объявления. Системы мониторинга блокируют сомнительные предложения. Руководство социальных сетей также заявило о блокировках мошеннического контента. Оно подчеркнуло, что любая реклама на платформах проходит проверку.

Ранее сообщалось, что РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020. Также в компании заявили, что в некоторых поездах будет увеличено количество вагонов.