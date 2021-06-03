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03 июня 13:33
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новостей
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
Все новости

Россиян предупредили о мошенниках, которые продают поддельные билеты на Евро-2020

Общество
Россиян предупредили о мошенниках, которые продают поддельные билеты на Евро-2020
Невские Новости  /  Ярослава Астафьева

Москва, 3 июня. Мошенники организовали крупный вброс поддельных билетов на турниры Евро-2020. Злоумышленники распространяют их на «Авито» и в социальных сетях.

Глава Ассоциации участников билетного рынка в области культурных и спортивных мероприятий (АУБР) Василий Подорольский заявил, что ими была проведена контрольная закупка. Он отметил, что подделки имеют голограммы с матчей прошлых лет. Также он подчеркнул, что нумерация мест идет подряд, а не через одно кресло.

Специалисты «Авито» пытаются бороться со злоумышленниками и отслеживать их объявления. Системы мониторинга блокируют сомнительные предложения. Руководство социальных сетей также заявило о блокировках мошеннического контента. Оно подчеркнуло, что любая реклама на платформах проходит проверку.

Ранее сообщалось, что РЖД пустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020. Также в компании заявили, что в некоторых поездах будет увеличено количество вагонов.

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билеты евро-2020 подделка
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