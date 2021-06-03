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03 июня 13:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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Корнилов рассказал о надеждах Польши на американские ядерные ракеты

Политика
Корнилов рассказал о надеждах Польши на американские ядерные ракеты
Федеральное агентство новостей  / 

Польша продолжает требовать усиления американского гарнизона на своей территории, несмотря на возможный разлад с другими европейскими странами. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее заместитель председателя комитета по международным делам Польского сейма Аркадиуш Мулярчик заявил, что Москва пытается «испытать Варшаву на прочность» и стремится «разрушить барьеры международного порядка». В этих условиях, продолжил парламентарий, Польша просто вынуждена надлежащим образом подготовить свою «военную сферу», чтобы быть во всеоружии перед полномасштабным конфликтом с Россией.

«Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное», — убежден Мулярчик.

Он также добавил, что россияне понимают только «язык силы» — попытки разговаривать с ними «иначе» якобы вызывают у них подозрения в «слабости» собеседника.

Корнилов рассказал о надеждах Польши на американские ядерные ракеты
ФБА «Экономика сегодня»  / 

«Можно, конечно, посмеяться над воинственными заявлениями всевозможных польских «мулярчиков», но ведь вы знаете, как настойчиво Варшава добивается усиления военного контингента Соединенных Штатов на своей территории — вплоть до размещения там ядерных ракет, — заметил Корнилов. — Так что шутки шутками, но такая риторика имеет под собой серьезные основания, и нужно учитывать ее при выработке оборонной концепции Российской Федерации».

Политолог всерьез обеспокоен тем, что «американские и натовские гарнизоны» будут увеличены не только в Польше, но и в Прибалтике. По его мнению, в этой связи Минобороны и российская власть в целом должны выработать собственную стратегию «адекватных и, возможно даже, асимметричных ответов, которым РФ научилась за последнее десятилетие».

«Мулярчик в своем заявлении призывает Польшу продолжать ту политику, которую та ведет уже многие годы, вопреки мнению Европы и даже в обход ей самой, выстраивая двусторонние отношения с США, — заметил эксперт. — В этой связи уход с президентского поста Дональда Трампа сильно навредил Варшаве — тот с удовольствием шел ей навстречу и даже в пику Германии обсуждал с ней вопросы обороны. Теперь же полякам придется подстраиваться под новую администрацию Белого дома — однако надежд на усиление контингента американских войск на своей территории они явно не оставили».

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Все новости / Политика / Корнилов рассказал о надеждах Польши на американские ядерные ракеты
россия сша польша армия сейм корнилов
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