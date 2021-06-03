Польша продолжает требовать усиления американского гарнизона на своей территории, несмотря на возможный разлад с другими европейскими странами. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее заместитель председателя комитета по международным делам Польского сейма Аркадиуш Мулярчик заявил, что Москва пытается «испытать Варшаву на прочность» и стремится «разрушить барьеры международного порядка». В этих условиях, продолжил парламентарий, Польша просто вынуждена надлежащим образом подготовить свою «военную сферу», чтобы быть во всеоружии перед полномасштабным конфликтом с Россией.

«Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное», — убежден Мулярчик.

Он также добавил, что россияне понимают только «язык силы» — попытки разговаривать с ними «иначе» якобы вызывают у них подозрения в «слабости» собеседника.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Можно, конечно, посмеяться над воинственными заявлениями всевозможных польских «мулярчиков», но ведь вы знаете, как настойчиво Варшава добивается усиления военного контингента Соединенных Штатов на своей территории — вплоть до размещения там ядерных ракет, — заметил Корнилов. — Так что шутки шутками, но такая риторика имеет под собой серьезные основания, и нужно учитывать ее при выработке оборонной концепции Российской Федерации».

Политолог всерьез обеспокоен тем, что «американские и натовские гарнизоны» будут увеличены не только в Польше, но и в Прибалтике. По его мнению, в этой связи Минобороны и российская власть в целом должны выработать собственную стратегию «адекватных и, возможно даже, асимметричных ответов, которым РФ научилась за последнее десятилетие».